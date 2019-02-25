"Динамо" победило "Йокерит" на старте первого раунда Кубка Гагарина

Московское "Динамо" взяло верх над "Йокеритом" в первом матче первого раунда Кубка Гагарина - 4:2. Победная шайба на счету Вадима Шипачева.

Вторая игра также состоится в Хельсинки 27 февраля. 1 и 3 марта матчи пройдут в Москве.

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Тарасов - 1 (бол., Брюквин, Койвисто), 29:29 - 0:1. Норман - 1, 33:50 - 1:1. Муранов - 1 (Ефремов, Игумнов), 45:52 - 1:2. Шипачев - 1 (Кагарлицкий, Никулин), 49:15 - 1:3. Весалайнен - 1, 51:04 - 2:3. Мозер - 1 (п.в., Закриссон), 59:38 - 2:4.

Вратари: Калныньш (59:01 - 59:38) - Еременко.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (6+12+16) - 21 (6+7+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

25 февраля. Хельсинки. "Хартвалл Арена".