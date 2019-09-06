«Динамо» победило «Спартак» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Спартак». Бело-голубые победили в овертайме со счетом 3:2.

Победную шайбу в дополнительное время забросил защитник «Динамо» Юусо Хиетанен.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Рылов — 1 (Херсли), 11:10 — 0:1. Хиетанен — 1 (бол., Чайковски, Яшкин), 16:43 — 1:1. Чайковски — 1 (бол., Петерссон), 53:04 — 2:1. Херсли — 1 (бол., Карсумс, Ганзл), 54:47 — 2:2. Хиетанен — 2 (Шипачев), 61:33 — 3:2.

Вратари: Бочаров — Беспалов (10:55 — 11:10).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 30 (13+9+6+2) — 24 (10+4+10+0).

Судьи: Наумов, Ромасько.

6 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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