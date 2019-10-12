«Динамо» переиграло «Автомобилист». Яшкин сделал дубль, Еременко одержал первую победу в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Автомобилист». Хозяева одержали победу со счетом 6:3. Решающая шайба на счету нападающего бело-голубых Дмитрия Яшкина.

В ворота «Динамо» вернулся голкипер Александр Еременко, сыграв впервые за месяц и одержав первую победу в сезоне. Еременко в текущей регулярке провел прежде две игры и только раз выходил на лед с первых минут — 12 сентября с ярославским «Локомотивом» (2:5).

«Автомобитлист» вел по ходу первого периода со счетом 2:0, потом упустил преимущество, но вновь вышел вперед в начале третьего периода. Однако затем «Динамо» отправило в ворота команды из Екатеринбурга 4 шайбы подряд.

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«ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы: Кучерявенко — 1 (Белоусов), 8:09 — 0:1. Гуркин — 1 (Секстон), 9:05 — 0:2. Индрашис — 2 (Хиетанен, Чайковски), 23:57 — 1:2. Зайцев — 1 (Брюквин, Индрашис), 39:28 — 2:2. Мэйсек — 7 (бол., Трямкин), 43:20 — 2:3. Игумнов — 1 (Муранов, Миронов), 47:09 — 3:3. Яшкин — 3 (Петерссон, Шипачев), 53:30 — 4:3. Полыгалов — 3 (Индрашис, Шипачев), 59:25 — 5:3. Яшкин — 4 (Петерссон, Шипачев), 59:46 — 6:3.

Вратари: Еременко — Коварж.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (10+24+9) — 33 (11+14+8).

Судьи: Гофман, Сергеев.

12 октября. Москва. «ВТБ Арена».

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