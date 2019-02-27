"Динамо" одержало вторую победу в серии с "Йокеритом"

Московское "Динамо" на выезде обыграло "Йокерит" (3:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии - 2-0 в пользу "Динамо". Первый матч динамовцы выиграли со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Патрик Закриссон, Микс Индрашис и Миика Койвисто. У хозяев забивали Никлас Йенсен и Брайан О'Нилл. Третья игра пройдет в Москве 1 марта.

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Второй матч

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Н. Йенсен - 1 (Леписто), 9:06 - 1:0. Закриссон - 1 (Тарасов, Чайковски), 15:23 - 1:1. Индрашис - 1 (Кагарлицкий, Шипачев), 17:30 - 1:2. Койвисто - 1 (бол., Закриссон, Игумнов), 28:44 - 1:3. О`Нилл - 1 (Йормакка, Лев), 44:13 - 2:3.



Вратари: Запольски (Калныньш, 28:44, 57:58) - Еременко.



Штраф: 2 - 10.



Броски: 48 (16+15+17) - 20 (8+7+5).



Судьи: Ромасько, Сидоренко.



27 февраля. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

Счет в серии: 0-2 (2:4)

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