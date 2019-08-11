"Динамо" обыграло "Торпедо" и выиграло Кубок губернатора Нижегородской области

Московское "Динамо" в финале Кубка губернатора Нижегородской области обыграло "Торпедо" со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Алексеев.

"Динамо" одержало на турнире четыре победы в четырех матчах. "Торпедо" проиграло три матча из четырех и заняло второе место.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Динамо" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Муранов – 2 (Зайцев, Афиногенов), 5:38 – 1:0. Алексеев – 1 (Брюквин), 29:53 – 2:0. Варфоломеев – 1 (Аляев), 56:39 – 2:1.

Вратари: Бочаров – Линдбек (59:15).

Броски: 30 (9+11+10) – 35 (18+10+7).

Судьи: Акузовский, Гамалей.

11 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".