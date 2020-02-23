«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграло «Спартак» — 2:1. Победный бросок исполнил Владимир Брюквин.

В концовке овертайме форвард красно-белых Александр Хохлачев забросил шайбу, но после просмотра арбитры зафиксировали нарушение численного состава у гостей и взятие ворот отменили.

Добавим, что «Динамо» обыграло «Спартак» во всех четырех встречах регулярного чемпионата в этом сезоне.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на четвертом месте. «Спартак» — пятый.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кулемин — 10 (Муранов), 5:27 — 1:0. Никонцев — 9 (Федоров), 44:56 — 1:1.

Победный буллит: Брюквин.

Вратари: Бочаров — Хомченко.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 35 (8+15+10+2) — 32 (14+8+9+1).

Судьи: Оленин, Раводин.

23 февраля. Москва. «ВТБ Арена».