«Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии

Московское «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграло «Спартак» со счетом 4:1. Победный гол забил Максим Афиногенов.

В составе бело-голубых также отличиличь Вадим Шипачев, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин. У спартаковцев гол забил Патрик Херсли.

Счет в серии стал 3-2 в пользу бело-голубых. Шестая игра, которая может стать решающей, пройдет 12 марта на площадке «Спартака».

КХЛ

1/4 финала конференций

Пятый матч

"Динамо" (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Шипачев — 4 (Яшкин, Петерссон), 38:00 — 1:0. Афиногенов — 1 (Алексеев), 47:38 — 2:0. Херсли — 3 (бол., Даугавиньш, Кутейкин), 57:03 — 2:1. Полыгалов — 2 (мен., п.в.), 57:47 — 3:1. Яшкин — 2 (п.в.), 59:21 — 4:1.

Вратари: Еременко — Беспалов (55:21 — 57:03, 57:16 — 58:08, 58:12 — 59:21).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (7+14+8) — 36 (10+9+17).

Судьи: Наумов, Одиньш.

Счет в серии: 3-2 (5:1, 4:3, 4:5 ОТ, 2:3).

10 марта. Москва. «ВТБ Арена».