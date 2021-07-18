«Динамо» объявило состав на предсезонный сбор

Хоккеисты «Динамо» прибыли в нижегородский Бор и приступили к насыщенным тренировкам, сообщает сайт клуба.

С 17 по 31 июля в расписании сборов двухразовые тренировки. На сбор в нижегородский Бор отправилось 36 хоккеистов.

Вратари: Александр Еременко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов, Максим Моторыгин.

Защитники: Андрей Миронов, Вячеслав Войнов, Андрей Сергеев, Андрей Педан, Михал Чайковски, Егор Зайцев, Артем Волков, Василий Мачулин, Сергей Бойков, Егор Аланов, Арман Ирицян, Андрей Прибыльский, Егор Смирнов.

Нападающие: Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Александр Петунин, Богдан Тринеев, Антон Назаревич, Николай Чебыкин, Семен Панкратов, Владислав Михайлов, Егор Брызгалов, Артем Федоров, Олег Зайцев, Оскар Линдберг, Даниил Тарасов, Дмитрий Рашевский, Владислав Ефремов, Иван Игумнов, Иван Муранов, Михаил Фисенко, Вячеслав Кулемин.