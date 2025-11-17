«Динамо» объявило об увольнении Кудашова

Алексей Кудашов уволен с поста главного тренера московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение расторгнуто по инициативе клуба.

Об этом ранее сообщал «СЭ». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 322 матча, в которых одержал 191 победу.

Козлов входил в тренерский штаб команды с 2021 года. Летом 2025 года он принял предложение возглавить «Сочи», но был уволен из клуба через полтора месяца после подписания контракта. 16 сентября «Динамо» объявило о возвращении Козлова в тренерский штаб.

Бело-голубые в сезоне FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.