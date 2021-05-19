Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с Фисенко

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Фисенко.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2023 года.

? Без всяких условностей. Михаил Фисенко — в «Динамо»!



Подробности: https://t.co/C1TosIEFv6 pic.twitter.com/cWK3j8pqwX — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 19, 2021

Фисенко — воспитанник «Динамо». В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс», на его счету 4 (2+2) очка в 40 матчах регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 8 играх плей-офф.