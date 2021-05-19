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Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с Фисенко

12:24
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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Фисенко.

Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2023 года.

Фисенко — воспитанник «Динамо». В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс», на его счету 4 (2+2) очка в 40 матчах регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 8 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/158676-mihail_fisenko______v____dinamo__

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