Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с Фисенко
12:24
Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Фисенко.
Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца апреля 2023 года.
? Без всяких условностей. Михаил Фисенко — в «Динамо»!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 19, 2021
Подробности: https://t.co/C1TosIEFv6 pic.twitter.com/cWK3j8pqwX
Фисенко — воспитанник «Динамо». В минувшем сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс», на его счету 4 (2+2) очка в 40 матчах регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 8 играх плей-офф.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/158676-mihail_fisenko______v____dinamo__
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