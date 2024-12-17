«Динамо» объявило о расторжении контракта с О'Деллом

Как и сообщал «СЭ», московское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Эриком О'Деллом.

Сообщается, что соглашение расторгнуто по инициативе «Динамо».

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Эрика О'Делла за преданное отношение к делу и честный труд!» — говорится в заявлении.

34-летний канадец выступал в московском клубе с 2021 года. Ранее форвард играл в КХЛ за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи».

В текущем сезоне нападающий забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

После 35 игр бело-голубые с 47 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.