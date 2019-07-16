"Динамо" объявило о переходе Полыгалова

"Динамо" заключил контракт с форвардом Игорем Полыгаловым. Одностороннее соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один сезон.
В сезоне 2018/2019 игрок выступал за "Трактор". Он провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где на его счету 18 (8+10) очков, а также провел четыре матча в плей-офф Кубка Гагарина, где на его счету одна голевая передача.
Воспитанник пермского хоккея провел в КХЛ все 11 сезонов. Всего за карьеру в Лиге на счету центрфорварда 567 сыгранных матчей и 230 (115+115) очков.
⚡"Динамо" усилилось центрфорвардом. Бело-голубые заключили контракт с нападающим Игорем Полыгаловым.– HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 16 июля 2019 г.
Подробности: https://t.co/m2EGIofdsH#МыДинамо pic.twitter.com/vFVjsJmOhK
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