"Динамо" объявило о переходе Полыгалова

"Динамо" заключил контракт с форвардом Игорем Полыгаловым. Одностороннее соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один сезон.

В сезоне 2018/2019 игрок выступал за "Трактор". Он провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где на его счету 18 (8+10) очков, а также провел четыре матча в плей-офф Кубка Гагарина, где на его счету одна голевая передача.



Воспитанник пермского хоккея провел в КХЛ все 11 сезонов. Всего за карьеру в Лиге на счету центрфорварда 567 сыгранных матчей и 230 (115+115) очков.