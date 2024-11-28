«Динамо» обменяло защитника Малышева в ЦСКА

Защитник системы «Динамо» Антон Малышев перешел в ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 24-летнего россиянина «Динамо» получило нападающего Дмитрия Зугана.

В текущем сезоне Малышев провел 8 матчей за «Динамо СПб» в ВХЛ и набрал 2 (1+1) очка.