«Динамо» обменяло Верещагина в «Торпедо» на Никонова

В результате обмена с московским «Динамо» линия обороны «Торпедо» пополнилась Иваном Верещагиным. Взамен клуб из столицы получил права на нападающего Андрея Никонова, сообщает сайт «Торпедо».

26-летний Верещагин в прошлом сезоне провел только 6 матчей и не набрал очков.

18-летний Никонов лишь раз вышел в матче регулярного чемпионата.