«Динамо» обменяло Верещагина в «Торпедо» на Никонова
20:09
В результате обмена с московским «Динамо» линия обороны «Торпедо» пополнилась Иваном Верещагиным. Взамен клуб из столицы получил права на нападающего Андрея Никонова, сообщает сайт «Торпедо».
26-летний Верещагин в прошлом сезоне провел только 6 матчей и не набрал очков.
18-летний Никонов лишь раз вышел в матче регулярного чемпионата.
Дополнительная информация:
http://hctorpedo.ru/16916-ivan-vereschagin-podpisal-kontrakt-s-torpedo.html
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