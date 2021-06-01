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«Динамо» обменяло Верещагина в «Торпедо» на Никонова

20:09
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В результате обмена с московским «Динамо» линия обороны «Торпедо» пополнилась Иваном Верещагиным. Взамен клуб из столицы получил права на нападающего Андрея Никонова, сообщает сайт «Торпедо».

26-летний Верещагин в прошлом сезоне провел только 6 матчей и не набрал очков.

18-летний Никонов лишь раз вышел в матче регулярного чемпионата.

Дополнительная информация:

http://hctorpedo.ru/16916-ivan-vereschagin-podpisal-kontrakt-s-torpedo.html

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