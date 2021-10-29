«Динамо» обменяло у «Сочи» нападающего Якимова на форвардов Авершина и Круглова
Московское «Динамо» и «Сочи» произвели обмен, сообщается на официальном сайте сочинского клуба.
В результате обмена в состав «Динамо» перешел форвард Богдан Якимов. В «Сочи» перешли нападающие Данил Авершин и Илья Круглов.
Контракт 27-летнего Якимова с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2022 года. Соглашения сочинцев с 19-летним Авершиным и 21-летним Кругловым также рассчитаны до 30 апреля 2022 года.
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую пом.ощь. номер карты 4890 4947 1626 0435 Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
29.10.2021