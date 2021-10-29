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«Динамо» обменяло у «Сочи» нападающего Якимова на форвардов Авершина и Круглова

18:05
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Московское «Динамо» и «Сочи» произвели обмен, сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

В результате обмена в состав «Динамо» перешел форвард Богдан Якимов. В «Сочи» перешли нападающие Данил Авершин и Илья Круглов.

Контракт 27-летнего Якимова с московским клубом рассчитан до 30 апреля 2022 года. Соглашения сочинцев с 19-летним Авершиным и 21-летним Кругловым также рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://hcsochi.ru/media/news/obmen-s-dinamo/

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    29.10.2021