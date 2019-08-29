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«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»

19:02
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Защитник Юрий Сергиенко стал игроком «Трактора» в результате обмена с «Динамо», сообщает официальный сайт челябинского клуба. Московский клуб получил денежную компенсацию. Контракт с игроком подписан на два года.

Первую часть предыдущего сезона Сергиенко провел в «Торпедо», где набрал 6 (4+2) очков за 33 матча. Затем спортсмен перешел в «Салават Юлаев», где отличился одной результативной передачей за 17 игр.

Карьеру в КХЛ защитник начал в сезоне 2015/16 в составе ЦСКА. Также выступал за «Сибирь» и «Спартак».

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