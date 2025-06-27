Хоккей
27 июня, 12:33

«Динамо» обменяло Рашевского в «Авангард»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Рашевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский обменян в «Авангард», сообщает пресс-служба омичей.

24-летний хоккеист подписал контракт на два года.

Взамен бело-голубые получили денежную компенсацию. Ранее «СЭ» сообщал, что ее сумма составит 120 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард набрал 40 (19+21) очков в 65 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Рашевского 1 шайба и 3 голевые передачи в 17 играх.

Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов , Александр Волков, Роман Ротенберг.Мощная селекция «Авангарда», ноль новичков СКА. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Авангард»
  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну Толчок кубок с Омском взял, а потом уже завязал дефакто с хоккеем.

    27.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    он хочет не за БГ играть, а денех. как его удержать при таких раскладах? личка зарешала. Локо так у ЦСКА кучу игроков увел, причем без компенсации, как свободных агентов. Динамовцы хоть деньги получили, подпишут кого или переподпишут.

    27.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    "Обмен" по модели Толчка? Еще один продал мечту за шальные газовые деньги, грустно(

    27.06.2025

  • Vitamin007

    Не самая хорошая новость!

    27.06.2025

  • Андрей Коняхин

    И неплохо продали!!!

    27.06.2025

  • iurganovanton

    Погнался за длинным рублем, у куриц вряд ли чудо произойдет и он преобразится

    27.06.2025

  • Za Dinamo

    В плей-оффе он никакущий,уже три плова,а результата нет

    27.06.2025

  • prosvet81

    у него ЗП не 80 млн в сезон...счетовод херов

    27.06.2025

  • Давлет Нурпиисов

    этот "вещь" как минимум долларовый миллионер на минуточку

    27.06.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Давайте повангую... Рашевский перешел в Аву и подписал контракт за меньшую сумму , чем он получал у ментов....

    27.06.2025

  • Slava Bulatov

    зря его отпустили он супер игрок

    27.06.2025

  • Александр Максаков

    Обменен на денежную компенсацию , так сейчас это звучит .

    27.06.2025

  • Сергей Богданов

    Согласен, пытаются сгладить истиный смысл нейтральной формулировкой.

    27.06.2025

  • Дмитрий Иванов

    Уж тогда не обменян, а продан)

    27.06.2025

    • «Амур» подписал контракт с защитником Соловьевым

    «Амур» в результате обмена с «Адмиралом» получил права на форварда Петькова
