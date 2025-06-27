«Динамо» обменяло Рашевского в «Авангард»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский обменян в «Авангард», сообщает пресс-служба омичей.

24-летний хоккеист подписал контракт на два года.

Взамен бело-голубые получили денежную компенсацию. Ранее «СЭ» сообщал, что ее сумма составит 120 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард набрал 40 (19+21) очков в 65 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету Рашевского 1 шайба и 3 голевые передачи в 17 играх.