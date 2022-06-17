«Динамо» обменяло Петунина в «Северсталь» на Кодолу

Московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» совершили обмен. В результате сделки в Москву отправился Владислав Кодола, в Череповец — Александр Петунин, сообщает сайт бело-голубых.

В прошедшем сезоне 25-летний Кодола провел 47 игр в регулярном чемпионате, забросив 12 шайб и сделав 12 результативных передач, в семи матчах плей-офф не отметился баллами за результативность.

Контракт «Динамо» с нападающим действует до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.

Александр Петунин в сезоне-2021/2022 провел в составе бело-голубых 58 игр и набрал 15 (4+11) очков с показателем полезности «-3» и 12 минутах штрафа.