«Динамо» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Динамо» и «Нефтехимик» встречаются в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 29 сентября. Матч на «ВТБ Арене» в Москве начинается в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 сентября, 19:30. ВТБ Арена Динамо М Нефтехимик

«Динамо» набрало 9 очков в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» провел девять матчей и набрал 12 очков.

В предыдущей игре сезона москвичи победили «Шанхай Дрэгонс» — 3:2ОТ, а нижнекамцы обыграли «Торпедо» — 2:1.

В сезоне-2024/25 соперники обменялись победами в двух личных встречах.

