«Динамо» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Московское «Динамо» на своем льду примет «Нефтехимик» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Нефтехимик» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.
Команда Алексея Кудашова набрала восемь очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 10-ю баллами располагается на седьмой строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|10
|2
|8
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|17
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|СКА
|9
|6
|3
|13
|4
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|5
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|6
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|7
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|8
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|29.09
|14:30
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|29.09
|17:00
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|29.09
|17:00
|
Динамо М – Нефтехимик
|- : -
|29.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -