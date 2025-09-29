Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче

Московское «Динамо» потерпело поражение от «Нефтехимика» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Андрей Белозеров и Евгений Митякин, еще одна заброшенная шайба на счету Матвея Надворного. Данил Юртайкин отметился двумя результативными передачами в этой игре.

Голы бело-голубых забили Артем Сергеев и Даниил Прохоров.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд и с 14 очками идет вторым на «Востоке». У «Динамо» 9 баллов и восьмая строчка в таблице Западной конференции.