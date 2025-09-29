Хоккей
КХЛ

29 сентября, 22:09

Московское «Динамо» уступило «Нефтехимику» в домашнем матче

Алина Савинова
Московское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ 29 сентября.
Фото ХК «Динамо»

Московское «Динамо» потерпело поражение от «Нефтехимика» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3.

У гостей по 2 (1+1) очка набрали Андрей Белозеров и Евгений Митякин, еще одна заброшенная шайба на счету Матвея Надворного. Данил Юртайкин отметился двумя результативными передачами в этой игре.

Голы бело-голубых забили Артем Сергеев и Даниил Прохоров.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд и с 14 очками идет вторым на «Востоке». У «Динамо» 9 баллов и восьмая строчка в таблице Западной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 сентября, 19:30. ВТБ Арена
Динамо М
Нефтехимик

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
  • Пан Юзеф

    Ты чего ко мне привязался? Чем я тебе мешаю?

    30.09.2025

  • prosvet81

    до сих пор не понимаю, почему болезных польских курв не банят на ветке

    30.09.2025

  • bvp

    Команда сливает Кудашева ради Ротенберга.

    30.09.2025

  • blue-white!

    Непотопляемый, как недавно вРотенбкрг в СКА...

    30.09.2025

  • blue-white!

    Конга уже физрука Кудашова уберут?!

    30.09.2025

  • Семён Фадеич

    А ты не охренел Владик, всех оскорблять?

    30.09.2025

  • Андрей Коняхин

    А Кудашов еще на месте?

    30.09.2025

  • FA1

    зачет за троль

    30.09.2025

  • rashton22

    какой борисыч, нафиг он нужен?! не дай бог.

    30.09.2025

  • Владислав

    ты идиот?

    30.09.2025

  • Владислав

    ты дебил?

    30.09.2025

  • Alar

    Этот парень в парике делает неплохую команду!

    30.09.2025

  • leznenowik

    Когда не знаешь, что ставить, то просто ищи в любом поиске секретный сервис для своих. Набери в поисковике «серебряный прогноз сайт». МАТЧ ТВ писал и показывал про них. Тема реальная и проверенная. С 2013 года!

    30.09.2025

  • Кот-матрос

    Это когда у одних летит всё, а у других ничего. -------------- А если серьёзно - отдыхали слишком много, ритм потерян.

    29.09.2025

  • Пан Юзеф

    Кудашов, убирайся наводить шороху в НХЛ. Козел... Ротенберг хоть смешной.

    29.09.2025

  • Vitamin007

    Даже свет на домашней арене включаться не хотел... Физрук! Очень плохо!

    29.09.2025

  • m33

    Роман Борисыч, пора вмешиваться, ждать больше нельзя! Иначе этот физрук угробит весь сезон!

    29.09.2025

  • Andrey Sakharov

    Не залетало. Но где класс? Где скорость? Где спортивная злость? Или у всех все хорошо? И ложечки не нашлись. И осадочек остался

    29.09.2025

  • AZ

    Кудашов, такой Кудашов)))

    29.09.2025

  • AnTaras

    Роман Борисыч, ваш выход!:grinning:

    29.09.2025

  • .Алексей.

    Каждая игра Динамо это валидол.

    29.09.2025

    КХЛ, результаты и видео голов 29 сентября: «Автомобилист» победил «Ак Барс», СКА уступил «Торпедо» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

