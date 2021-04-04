«Динамо» не будет предлагать новый контракт Пяярви

По информации «СЭ», московское «Динамо» не будет предлагать новый контракт шведскому нападающему Магнусу Пяярви. Его контракт с клубом истекает 30 апреля этого года.

В нынешнем сезоне Пяярви был обменян в «Динамо» из «Локомотива» на Теему Пулккинена. В 24 матчах регулярного чемпионата за московский клуб игрок набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф на его счету 1 (1+0) очко в 10 играх.

(Артур Хайруллин)