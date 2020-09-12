«Динамо» на последней минуте сравняло счет и в овертайме победило «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Динамо». Московский клуб сумел сравнять счет на последней минуте третьего периоде и перевести встречу в овертайм.

В нем москвичам принес победу гол Даниила Тарасова. Лидер бело-голубых Вадим Шипачев набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Дитц — 3 (Асетов, Акользин), 1:59 — 1:0. Яшкин — 2 (Тарасов, Шипачев), 5:52 — 1:1. Валк — 2, 9:20 — 2:1. Пулккинен — 1 (Брюквин, Сергеев), 28:46 — 2:2. Виделль — 1 (Старченко, Маклюков), 31:03 — 3:2. Дитц — 4 (бол., Фрэттин, Виделль), 37:03 — 4:2. Шипачев — 1 (бол., Сергеев, Миронов), 51:57 — 4:3. Шипачев — 2 (бол.), 59:30 — 4:4. Тарасов — 2 (Ефремов, Е.А. Зайцев), 64:34 — 4:5.

Вратари: Ортио — Бочаров (Еременко, 9:20, 58:23 — 59:30).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 28 (10+16+2+0) — 51 (16+12+14+9).

Судьи: Сергеев, Суслов.

12 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».