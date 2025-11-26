«Динамо» может обменять Подъяпольского

Как стало известно «СЭ», голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в ближайшее время может быть обменян в другой клуб.

Руководство бело-голубых начало прорабатывать различные варианты этого решения.

30-летний Подъяпольский в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ принял участие в 17 встречах и одержал 7 побед. Его процент отраженных бросков составляет 92,4, а коэффициент надежности — 2,11.