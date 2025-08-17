Московское «Динамо» обыграло «Юность» в товарищеском матче

Московское «Динамо» победило минскую «Юность» в товарищеском матче — 3:2.

В составе победителей голы забили нападающий Артем Ильенко (на 7-й минуте, в большинстве), форвард Артем Бондарь (на 36-й) и нападающий Егор Римашевский (на 45-й, в меньшинстве).

За белорусскую команду отличились нападающий Алексей Гостев (на 21-й) и форвард Александр Кулагин (на 25-й).

22 августа бело-голубые сыграют с «Ак Барсом». Этот товарищеский матч пройдет в Москве.