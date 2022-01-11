Московское «Динамо» дома проиграло «Йокериту»

«Йокерит» на выезде обыграл московское «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Антон Ведин и Роб Клинкхаммер. У гостей забивали Никлас Йенсен, Отто Лескинен и Ханнес Бьернинен.

Обе команды имеют в активе 64 очка. «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Йокерит» — третье.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Ведин — 8 (бол., Петерссон, Шипачев), 26:58 — 1:0. Йенсен — 19 (бол., Хольм, Шредер), 31:37 — 1:1. Лескинен — 4 (О`Нилл), 48:23 — 1:2. Клинкхаммер — 6 (Линдберг, Шипачев), 52:30 — 2:2. Бьернинен — 10 (Йенсен, Скленичка), 58:35 — 2:3.

Вратари: Бочаров (58:46 — 59:39) — Линдбек.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 28 (10+5+13) — 32 (12+12+8).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

11 января. Москва. «ВТБ Арена».