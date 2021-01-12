КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Витязь»

22:00
Теги:

Московское «Динамо» взяло верх над «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1. Бело-голубые занимают четвертое место в Западной конференции. Подольская команда идет девятой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Игумнов — 3 (бол., Миронов, Е.А. Зайцев), 8:25 — 1:0. Воробей — 1 (бол., Моисеев), 46:10 — 1:1. Яшкин — 30 (Шипачев, Е.А. Зайцев), 54:09 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Ежов (58:39).

Штраф: 10 — 28.

Броски: 40 (14+12+14) — 30 (8+12+10).

Судьи: Ромасько, Франо.

12 января. Москва. «ВТБ Арена». 2097 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир