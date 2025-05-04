«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина

Московское «Динамо» дома обыграло «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:1.

Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

Счет в серии — 3-1 в пользу «Трактора». Пятый матч между командами пройдет в Челябинске 6 мая.