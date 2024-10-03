Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:28

«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» дома проиграло «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд. Московский клуб с 11 очками занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

«Трактор» одержал третью победу подряд. Команда с 16 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Читайте также
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 11 8 3 18
3 СКА 11 7 4 15
4 ЦСКА 12 6 6 15
5 Торпедо 12 6 6 13
6 Динамо Мн 10 6 4 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Динамо М 12 5 7 11
9 Витязь 11 5 6 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 10 8 2 16
3 Трактор 11 7 4 16
4 Нефтехимик 12 5 7 13
5 Сибирь 11 6 5 12
6 Сал. Юлаев 9 6 3 12
7 Адмирал 10 5 5 11
8 Металлург Мг 12 5 7 10
9 Авангард 12 4 8 9
10 Лада 11 3 8 8
11 Амур 10 3 7 7
12 Барыс 12 2 10 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 16:30
Авангард – Локомотив
 3 : 5
3.10 19:00
Витязь – Куньлунь РС
 7 : 2
3.10 19:10
Динамо Мн – СКА
 0 : 3
3.10 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 0 : 7
3.10 19:30
Спартак – Барыс
 4 : 2
3.10 19:30
Динамо М – Трактор
 1 : 4
3.10 19:30
Сочи – Адмирал
 5 : 0
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости