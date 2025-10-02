«Динамо» — «Трактор»: видеообзор матча

Московское «Динамо» дома победило «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 13 баллами после 11 игр идет пятым на «Востоке».

5 октября московская команда отправится в гости к «Торпедо», а челябинцы днем ранее сыграют на выезде с «Шанхай Дрэгонс».