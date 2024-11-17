Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:19

«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

«Динамо» одержало третью победу подряд и с 35 очками после 27 игр вышло на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (40 баллов в 27 матчах) сохраняет лидерство на «Востоке».

ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Читайте также
Футболисты сборной Брунея после поражения от России пошли в стрип-клуб и бар
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Популярное видео
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Куперман объяснил, чем плоха аренда в КХЛ: «В НХЛ никому не может быть чтобы хоккеист «Рейнджерс» играл за «Монреаль»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 26 17 9 37
3 Динамо М 27 16 11 35
4 СКА 28 16 12 35
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 25 17 8 36
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Металлург Мг 28 14 14 29
6 Адмирал 27 12 15 29
7 Нефтехимик 28 9 19 26
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 14:00
Трактор – Динамо М
 3 : 4 Б
17.11 17:00
Сочи – Барыс
 - : -
17.11 17:00
Северсталь – Витязь
 - : -
17.11 17:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
17.11 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости