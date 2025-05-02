«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии

«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.

У гостей по шайбе забросили Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Максим Шабанов. У хозяев голы забили Игорь Ожиганов и Артем Михеев.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ожиганов — 2 (Сикьюра, Адамчук), 3:53 — 1:0. Дронов — 4 (Кэмпфер), 29:06 — 1:1. Михеев — 4 (Сизов, Готовец), 49:26 — 2:1. Кравцов — 5 (Дэй), 51:10 — 2:2. Шабанов — 7, 83:22 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский — Фукале.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+4+12+8) — 45 (10+17+8+10)

Судьи: Бирин, Соин.

2 мая. Москва. «ВТБ Арена». 9668 зрителей.

Счет в серии: 0-3