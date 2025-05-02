«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.
У гостей по шайбе забросили Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Максим Шабанов. У хозяев голы забили Игорь Ожиганов и Артем Михеев.
«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.
Кубок Гагарина. 1/2 финала
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Ожиганов — 2 (Сикьюра, Адамчук), 3:53 — 1:0. Дронов — 4 (Кэмпфер), 29:06 — 1:1. Михеев — 4 (Сизов, Готовец), 49:26 — 2:1. Кравцов — 5 (Дэй), 51:10 — 2:2. Шабанов — 7, 83:22 — 2:3.
Вратари: Подъяпольский — Фукале.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 32 (8+4+12+8) — 45 (10+17+8+10)
Судьи: Бирин, Соин.
2 мая. Москва. «ВТБ Арена». 9668 зрителей.
Счет в серии: 0-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -