Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

2 мая, 20:27

«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии

Сергей Ярошенко
Защитник «Трактора» Артем Блажиевский и нападающий «Динамо» Максим Джиошвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.

У гостей по шайбе забросили Григорий Дронов, Виталий Кравцов и Максим Шабанов. У хозяев голы забили Игорь Ожиганов и Артем Михеев.

«Трактор» увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в Москве 4 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. 1/2 финала

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Ожиганов — 2 (Сикьюра, Адамчук), 3:53 — 1:0. Дронов — 4 (Кэмпфер), 29:06 — 1:1. Михеев — 4 (Сизов, Готовец), 49:26 — 2:1. Кравцов — 5 (Дэй), 51:10 — 2:2. Шабанов — 7, 83:22 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский — Фукале.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (8+4+12+8) — 45 (10+17+8+10)

Судьи: Бирин, Соин.

2 мая. Москва. «ВТБ Арена». 9668 зрителей.

Счет в серии: 0-3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Олег Юшин

    гордись дулин))

    03.05.2025

  • Олег Юшин

    Сам то веришь в то то что пишешь?

    03.05.2025

  • Никифор

    по себе урод не суди о людях! паленка это твое, наряду с боярышником.

    03.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    А где сейчас,стесняюсь спросить "белорусы из Динамо(Минск)? И,опять же,стесняюсь спросить,сколько игр Трактору осталось до выхода в финал?

    03.05.2025

  • Vladimir Voznin

    Начинать надо с Виктора Шувалова. Играл в одной тройке с Бобровым и Бабичем

    03.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    1 Мая смотрел Тампа-Флорида, и финал в Швеции Лулео-Брюнес, 2 Мая смотрел Оттава-Торонто, 3 Мая Динамо-Трактор, и ничуть не пожалел. Все матчи захватывающие.Просто я люблю хороший хоккей. Ну и всем болельщикам побольше положительных эмоций от просмотренных матчей, а они в КХЛ ещ? будут, в том же финале. Ну, а в НХЛ еще много матчей осталось до завоевания Кубка Стэнли,надеюсь увидим ещ? множество достойных Кубка матчей. Удачи Вашим любимым командам! Неважно в этом или в следующем году, смотрите хоккей -это прекрасный вид спорта!

    03.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Не только Российского, но и Советского. Лучшие воспитанники Трактора(которых вспомнил) Первый, конечно Сергей Макаров. Далее по-памяти:Валерий Белоусов, Петр Природин, Николай Макаров, Мыльников и Тыжных, Бабинов и Стариков, Евгений Давыдов, Олег Знарок, Гончар и Войнов, Евгений Кузнецов и Евгений Дадонов, Артемий Панарин и Валерий Ничушкин. Неплохая команда получается, не так ли?

    03.05.2025

  • Сергей А.

    другая стадия была

    02.05.2025

  • Доктор Зло

    Всё, занавес)) проспись, хватит паленку пить)) я то думал просто дурость в голове твоей, а тут цельный диагноз))

    02.05.2025

  • 74

    Воробьев освободился . Может обмен замутят :rofl:

    02.05.2025

  • Apple User e6e388

    Челябинск просто шикарен!Жду финал с Ярославлем-и пусть победит сильнейший!

    02.05.2025

  • Никифор

    Мои команды все, кроме московских, есть конечно те, кому я отдаю предпочтение. Ты по ходу от горя башкой тронулся)). Челябинск дал много классных игроков еще в советские времена, только Москва всех забирала. Хоккей теперь за провинциями, доктор г....!

    02.05.2025

  • 74

    Не кем Динамо брать. Гусь с Паккетом растворились . Большинства Трактор много не дает . Чем вдруг то Динамо сегодня играло первые 10 минут. Потом Трактор его возил.

    02.05.2025

  • 74

    А Где ваши Гусев Паккет че на курорт уехали . Че то 3 матч про них не слышно и не видно . Лидеры Динаму :rofl:

    02.05.2025

  • ФОКСИ

    Порадовали трактористы!!!

    02.05.2025

  • 74

    Трактор за такое количество воспитанников достоин получить кубок

    02.05.2025

  • 74

    Шикарный 2 период был . Полностью задавили Динамо .. Не лезла ток в ворота

    02.05.2025

  • 74

    С Система :rofl:

    02.05.2025

  • Shalopay

    Всех болельщиков "Трактора" с победой в упорнейшем матче! Хотя во втором периоде, к моему удивлению, преимущество "Трактора" было явным. Но серия ещё не закончена.

    02.05.2025

  • Женек10

    скиталец написал, что трактор явно с финале. ты начал писать бред, что типа локо вообще не ставит во внимание. ну да, локо не может помешать трактору в финал попасть. в посте про Минск пишешь от..ярили, а потом спрашивает, а где хамство? да правда, это же нормально так общаться. можно 4 раза выиграть 1-0, проиграть три раза 8-0 и все равно выйдешь в следующий раунд. p.s. о, ты отредачил пост и добавил новой тупости. ля, с даунами общаться толку нет

    02.05.2025

  • Archon

    Почему "не туда"?? Объективно "Паровоз" сильнее "Салавата",и лидирует и явно выходит в финал .. ЧЕЛ-ЧЕЛ, Женёк(до Евгения,видимо,ещё не вырос) ,что не так??)) Флюгерочек(ибо СРАЗУ определяющий Направление,"не туда"))

    02.05.2025

  • hant64

    Не, болвану никогда не зазорно поставить минус, не могущему понять ясный, как стекло, пост человека.

    02.05.2025

  • Женек10

    чел, тебя совсем куда то не туда понесло...

    02.05.2025

  • hant64

    Так-то Скиталец про финал говорит, про выход в него. Причём здесь паровоз?

    02.05.2025

  • Archon

    Прекрасное желание!)) "Хотеть" - это уже замечательно)) "Чувствовать,что жив"(с) ))) Однако,повторюсь,что "Паровоз" - не фантик. И это подтвердят 99 процентов хоккеистов))

    02.05.2025

  • hant64

    Ну да, паровоз и в прошлом плове должен был Магнитку сломать в финале. Но не успел, раньше самопустился под откос)).

    02.05.2025

  • Никифор

    будет 4-0)))

    02.05.2025

  • Philip Future

    Да, какая разница, с 0-2 или с 0-3, 4 матча подряд выигрывать :grinning: "Всё только начинается .. " - как сказал когда-то Знарок, в серии Динамо с Авангардом . .

    02.05.2025

  • shpura

    Минчане сражались достойнее.

    02.05.2025

  • Archon

    "Классно было на бумаге..Да забыли про овраги.."(с) Вы "Паровоз" совсем уже за чмо считаете??)) Наглая самонадеянность)) И 147% чего?? )) Ты баба-блогерша,что-ли,не соображающая в арифметике,а лишь бы ляпнуть ?))

    02.05.2025

  • Денис Мартынов

    с тех пор, как столица перестала "по призыву" забирвть лучших в ЦСКА и Динами )))

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Да ладно, рано или поздно все меняется))) Вот с воскресенья все поменятеся и начнутся победы Динамо М. Вы же мечтаете выиграть КГ?)))

    02.05.2025

  • Скиталец

    Да пошел ты, дешевый черт!

    02.05.2025

  • Кот-матрос

    Скиталец, ты же мне плюс ставил, и чего убрал-то? Детёныш ты просто, удар не держишь.

    02.05.2025

  • Archon

    Там же,где "Срамтак"! и ЦСКА))))) Только на уровень выше))

    02.05.2025

  • Сергей А.

    ты тупой?

    02.05.2025

  • отец FrankenShteina

    Шашлычок, салатик, ящичек винца, вот и первый финалист объявляеца...:slight_smile::slight_smile::slight_smile:

    02.05.2025

  • Archon

    Вот ты сам за себя и ответил,"знающий" из "мусарни"))

    02.05.2025

  • Скиталец

    Где сейчас Минск после этих 8:0?))))

    02.05.2025

  • Сергей А.

    Кстати никто не говорит про глюшкой в табло челябинцу в овере. А судейки где? Устали?

    02.05.2025

  • Доктор Зло

    ну как же без тебя)) твоих уже зацепили)) 4 подряд и на отдых отправили, а ты всё желчью брызжешь)) видимо всех ненавидишь, кому Казань влетала)) а таких ой, как много)) тяжко тебе, обиженка)

    02.05.2025

  • Archon

    А может НЕТ ?? И у других людей иные понятия о "гордости"?? Кстати,я не хамил,а просто сообщил реальный счет 0-8..А эти "бабуины" сразу взвились-оскорбились..Разве этого НЕ было??

    02.05.2025

  • Сергей А.

    в мусарне офицеров нет. есть служебные звания. Офицеры у военных.

    02.05.2025

  • Кот-матрос

    Козёл на лошади! Не засоряй ресурс, не дла таких здесь общение!

    02.05.2025

  • Valery Grigoryev

    Молодцы трактористы!

    02.05.2025

  • Philip Future

    Ни фига себе бред :-) Это кто там о бабле вопит ? Тот, кто в трамвае воздух испортил ? Самый богатый клуб, причём, во всех видах спорта, в которых вы принимаете участие :-) Да, не зря говорят - "наглость - второе счастье" . .

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Сплюнь

    02.05.2025

  • Скиталец

    Лучше?! Трк весь матч мусорских возил начиная с 7-й минуты.

    02.05.2025

  • Archon

    "Динамо" ещё "чертей нагонит"..Не все так просто,господа офицеры, даже после 0-3.. )))

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Ну а чем ещё вызвано хамство? Смайликов наставил, Ну написал человек свое мнение, его право, не согласен., так может самому залепить..

    02.05.2025

  • Скиталец

    Ты другое постил, че как там дальше. А я тебе скажу труба твоим мусорским))

    02.05.2025

  • Atoms

    Не, ну сегодня динамовцы лучше играли по сравнении с прошлой игрой, но в защите просто провалы.

    02.05.2025

  • Alexander Kulesh

    От болельщиков Молота пожелания - закончить победой 4 мая!

    02.05.2025

  • LifeTV

    Трактор переехал Динамо. Я давно говорил и писал, что Москве надо вкладывать деньги в спорт. С каких это пор провинция стала играть в хоккей лучше столицы России??? Ни одной московский команды не осталось. ПОЗОР!

    02.05.2025

  • Vitamin007

    зачем цеплять!? может кудашова выпиннут!!!

    02.05.2025

  • Saypin

    Мечтать не вредно.

    02.05.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Вся Россия болела за челябинских парней, а не за североамериканских провокаторов и симулянтов, которых завалили баблом ВТБ, отобранным непомерными грабительскими кредитами у россиян! Московское Динамо - настоящий Позор российского хоккея!

    02.05.2025

  • sdf_1

    Девушка из Челябинска перед вторым овертаймом точно назвала автора победного гола. И даже почти угадала время, когда он это сделает. Надеюсь, «Трактор» ей что-нибудь подарит. Можно считать, что «Трактор» в финале. «Динамо» может помочь только чудо. Четыре раза подряд. Что вряд ли

    02.05.2025

  • Philip Future

    сКакашка у Цска выиграла с 0-3. А что, а вдруг ? ! . .

    02.05.2025

  • Кот-матрос

    Послушай, дело не в 0:2 и не в 0:3, а в реальном уровне игры.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Танкоград идет за бидоном!)))

    02.05.2025

  • Никифор

    и не мечтай, не зацепите.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Я не пью. тыж норм был, а тут злой пиндет. Нормальный был, а тут тебя понесло. Радуйся!

    02.05.2025

  • Atoms

    С 0:2 уходили, а с 0:3 не было совсем?

    02.05.2025

  • Archon

    Пьяный - это ты)) В столь рваном и безрассудном посте))

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Vitaminami

    02.05.2025

  • Vitamin007

    наверное надо Мотора ставить, Влад больше не вытянет этого издевательства нашей "обороны". Да, Агнесса Ивановна с блокнотом?!

    02.05.2025

  • splash174

    Трактор просто физически замучал динамиков. Должны были забирать матч в третьем периоде, но Шабан пару раз простил. Зато в овере не простил) Всех, кто болеет за Трактор поздравляю с победой!

    02.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ХОТЬ ОДНУ ЗАЦЕПИТЬ:v:??А ДАЛЬШЕ КАК ПОЙДЁТ:point_right::thumbsup:

    02.05.2025

  • Скиталец

    Че ты хрень несешь? Они Салаватку прошли? Да им за прошлый плов отвечать)) Ты пьяный чтоли?

    02.05.2025

  • Archon

    А где была "истерика" и "недоброжелателей"?)) Ваши личные инсинуации,припадочность?))

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Трактор в прошлом году воткнулись в Локомотив, в межсезон набрали помощнее игроков

    02.05.2025

  • nikvp

    Нужно заканчивать мучения Динамо в следующем матче.

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну вполне могут и расслабиться в следующей игре и закончить дома уже серию.

    02.05.2025

  • Кот-матрос

    Они могут только постараться, как максимум.

    02.05.2025

  • Сергей А.

    Завершить карьеру... Поедет. Не люблю Д, но Саня сделал себя преданностью. Из Д уехал, в нхл В ОДНОМ клубе бил рекорды. И логично что в родном Д завершит.

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    По крайней мере, настраиваться на это надо. Но и проиграть сильному сопернику не зазорно.

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Слюни пускаешь от зависти:rofl:. Большинство болел авто адекватные, но ты, видимо не из их чмсла

    02.05.2025

  • hant64

    Судя по статистике бросков первых двух периодов (27:12 в пользу уральцев), Динамо ещё повезло, что их Трактор не прихлопнул уже за два этих периода, как-то умудрились вничью свести. Но справедливось, судя по всему, всё же восторжествовала, победил тот, кто этого больше заслуживал.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Трактор, фантастическую игру кажет. Долбануться у наших давление. Пресинг не скончаемый. Держим кулачки 147% мы в финале!

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Ладно что... Обыграли полукоманду клоуна, кошек, у которых внезапно бензин закончился. Вопрос главный? Если опять физрука и его штаб оставят- будет минус след. сезон.

    02.05.2025

  • baruv

    24 года. Для НХЛ вполне.

    02.05.2025

  • Andrey Sakharov

    В сентябре, по-видимому) Ладно. Не беда. В финалебудем болеть за обидчиков. Паровоз супротив Трактора-Танка))

    02.05.2025

  • Archon

    "Будут бить - будем плакать"(с) ))

    02.05.2025

  • Сергей Богданов

    Шабанов не был задрафтован в юнном возрасте и сейчас он для НХЛ свободный агент. В Челмете он выделялся, но не феерил. Раскрылся довольно поздно, уже после 20 лет. Это я не для Челябинских поясняю, наши то и так все про него знают.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Такой Трк и кэпиталз одолеет)

    02.05.2025

  • Лой Быканах

    Пример Евгения Кузнецова заставит Шабанова еще сильно подумать. Лучше быть суперзвездой в Челябинске, чем непонятно кем за лужей. Овечкин - это исключение из правил.

    02.05.2025

  • бутсы кокорина

    Никогда раньше не болел за Трактор. Но в этой серии как за своих. Молодцы.

    02.05.2025

  • Кот-матрос

    Нет, Динамо просто физически слабее. Практически на отбой, за исключением первых 10-15 минут.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Будет 8 из 8!!!

    02.05.2025

  • Atoms

    Зислис готовится к запуску экслюзивной новости (других у него не бывает): "Шабанов переходит в СКА" :sweat_smile:

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Одолеете проводниц- получите!

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Сломает - поплачу. Не сломает - буду счастлив.

    02.05.2025

  • абстрUкция

    А не надо было Личку увольнять - это же бассейн с сообщающимися сосудами .!.

    02.05.2025

  • Скиталец

    Ярик? Салаватка? Да нам пофиг когот драть. Шабанчик, зело крут!

    02.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Овечкин в этот колхоз не поедет

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Да я уж который год не унываю...) Но в этот раз особенно обидно.

    02.05.2025

  • Chegevara.

    Истерикой недоброжедателей доволен:upside_down:

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    7 из 7 игр Трактор получается выиграл у Динамо за последние 2 сезона в плей-офф. Сила, чё.

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Подьяпольский уже думает "б...ь, куда я попал!"

    02.05.2025

  • Alexey Tarasov

    НЕ унывайте ПАН:wink:БЫВАЕТ ВСЯКОЕ :point_up:?ХОТЯ БЫ счёт Размочат:point_right::v:?

    02.05.2025

  • Скиталец

    Мы хотим Кубок!!!!

    02.05.2025

  • Скиталец

    Гру, не зря подписали убрав Завара.

    02.05.2025

  • fktrc

    стадия была доугая-1/4! сейчас 1/2! прогресс)

    02.05.2025

  • Archon

    Почему "увы"?)) "Трактор" шикарен " - в камбэках, это да ,не смею спорить. Но,думается(могу поспорить) что "Паровоз" их сломает..Пополам об колено.. Мощное счастье в кам-бэках и оверах = когда- нибудь,да закончится..

    02.05.2025

  • Скиталец

    Разносит всех на пути…

    02.05.2025

  • Скиталец

    Танкоград!

    02.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    ЧТЗ и Дулин гордятся

    02.05.2025

  • fedland

    объективность - очень хорошее качество :thumbsup:

    02.05.2025

  • fedland

    Динамо из кожи вон лезет, дабы повторить прошлогодний "успех", когда проиграли трактору на этой же стадии 0:4. остался один шаг...

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ой, дед, приветик тебе. А твои как? Говорят тренер учил пацанам по рукам клюшкой бить? Правда?

    02.05.2025

  • Philip Future

    Ну, на этом, скорее всего, этот сезон окончен. Очень жаль. Хотя, бывали, как говорится, случАи . .

    02.05.2025

  • spartsmen

    да я тут нейтрален. что мне кудашов?

    02.05.2025

  • ivaradm

    Эх, динамики, сами себя продинамили.

    02.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Упустили первый матч ведя 2:0. Судья тогда не остановил игру, когда Динамовца завалили в чужой зоне с фолом. Сегодня кстати тоже сами привезли. Тут пишут, что Трактор свежее, ну ясен пень ведут в серии 2:0, чего им зажиматься? Видимо придется 4:3 выигрывать серию)) Отступать уже некуда)

    02.05.2025

  • ёzhic8

    Прогресс очевиден, уже ничья в основное Ещё чуть-чуть и начнем выигрывать

    02.05.2025

  • Atoms

    Трактор молодцы! Приз за волю к победе заслужили! Уральцы во всем практически были чуть лучше, за исключением 1-го периода! Динамо сегодня в атаке с мыслью играли, но провалы в обороне просто жуть. Шабанов добился своей шайбы, хотя еще в 3-м периоде мог забить. Ну что, будет камбэк Динамо или повторение прошлого плова, интересно.

    02.05.2025

  • True Timati

    А вообще настоящий чемпионский хоккей (тьфу-тьфу-тьфу). Бульдозеры!

    02.05.2025

  • spartsmen

    я такой же хочу! ... комментарий написан специально для пидора-минусятора, устроившего из сайта вонючее гнездо опарышей.

    02.05.2025

  • Alexey Tarasov

    Братушки-очень тревожно:face_with_raised_eyebrow::pensive:следующая игра-Пан или Отпуск:unamused:Постарайтесь Победить:thumbsup::v:?:point_right:

    02.05.2025

  • Спринт

    Счет 0:3 в полуфинальной серии олимпийки первого космонавта - энто "скоропостижные похороны" всего руководства ХК "Динамо" Москва. Остаться "в живых" с такого счета - это надо помощь от Всевышнего в каждом матче.

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Вопрос в том, чем их кормят?

    02.05.2025

  • fell62

    Кудашёва проверь , он таблетки дебилизма принимает...

    02.05.2025

  • True Timati

    Ну вот и всё. Такое у Трактора не отыгрывается. Жаль. Хотелось бы интриги

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Быстро Динамо сдувается. Ожидал большего от них...

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Сто процентов на допинге!)

    02.05.2025

  • одьлинэ

    Спасибо, Трактор!

    02.05.2025

  • Пан Юзеф

    Увы. "Трактор" шикарен.

    02.05.2025

  • Александр Максаков

    Мы проирываем будущим чемпионам ! . .

    02.05.2025

  • Vitamin007

    физрук?!! Ты игры Квартального с ними смотрел??! Давай на выход и не тяни!

    02.05.2025

  • Доктор Зло

    Сегодня сказать нечего! Кроме первых 10 минут, Челябинск нас возил рылом!! Терпели, но опять привоз дикий!! В прошлой игре три, в этой хватило одного!! Челябинск с победой! Может на удаче одну зацепим.

    02.05.2025

  • spartsmen

    Когда динамо повело, показалось, что уж сейчас-то трактор забуксует. Показалось. Трактор мог ещё в третьем периоде выиграть. Меня уже давно терзают смутные сомнения: а проверяют ли трактористов перед выездом в поля? На какой-нибудь мельдоний. Так физически доминировать во всех практически матчах...

    02.05.2025

  • Врн36

    У трактора сумасшедшая физика,молодцы

    02.05.2025

  • Михаил Косов

    Челябинск - главный претендент на кубок Гагарина

    02.05.2025

  • Врн36

    Трактористам можно готовиться к финалу. С победой челябинск

    02.05.2025

  • Archon

    Это ненормально.. Аномально..

    02.05.2025

  • Vitamin007

    Докрутились в зоне! физрук с блокнотом??? Спасибо Владу, там бы отлетели в основное. Руководство ХК, последуйте примеру руководства ФК! Пакуем чемоданы, это не игра!

    02.05.2025

  • Master Sborka

    Динамо какие то уставшие , нет огня в глазах. Суровые челябинские мужики в порядке

    02.05.2025

  • Лой Быканах

    Нет у Кудашова методов против бразильского хоккея. Послезавтра в отпуск поедет. На пляжи Ипанема и Копакабана.

    02.05.2025

  • Kama-Temp

    Трактор, хорош, добивай их!

    02.05.2025

  • baruv

    За 2 последних года игр в ПО Динамо - Трактор: 0-7. Это какой то ПОЗОР. Кудашов, ведь подготовка велась?Хотя бы один то матч можно выиграть? Или есть увренность, что участь Лички не грозит? Шабанов на драфте в НХЛ? Или он не хочет (на радость челябинцам).

    02.05.2025

  • Иваныч

    Трактор — гордость российского хоккея!

    02.05.2025

    • Форварда «Салавата Юлаева» Хохрякова выписали из больницы

    «Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости