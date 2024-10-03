Московское «Динамо» дома уступило «Трактору»
Московское «Динамо» дома проиграло «Трактору» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:4.
У гостей дубль оформил Григорий Дронов, две голевые передачи сделал Максим Шабанов. У хозяев гол забил Павел Кудрявцев.
«Динамо» потерпело второе поражение подряд. Московский клуб с 11 очками занимает 8-е место в таблице Западной конференции.
«Трактор» одержал третью победу подряд. Команда с 16 очками — на третьей строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Дронов — 2 (бол., Шабанов, Юртайкин), 30:58 — 0:1. Кудрявцев — 2 (Ожиганов, Адамчук), 38:24 — 1:1. Дронов — 3 (Ткачев), 39:48 — 1:2. Котляревский — 5 (Шаров, Телегин), 52:06 — 1:3. Кравцов — 4 (п.в., Шабанов), 59:13 — 1:4.
Вратари: Миска (Моторыгин, 53:11, Миска, 55:00, 56:08 — 56:31, 56:45 — 59:13) — Мыльников.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 38 (8+16+14) — 36 (13+14+9).
Судьи: Бирин, Лазарев.
3 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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