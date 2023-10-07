«Динамо» Москва — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве в субботу, 7 октября. Клуб из Нижнего Новгорода одержал победу со счетом 7:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У нижегородцев Василий Атанасов оформил хет-трик (17:20; 24:55; 26:36), Игорь Ларионов сделал дубль (21:56; 38:11). Еще по шайбе забросили Максим Летунов (31:08) и Антон Силаев (35:42). У московской команды единственный гол забил Никита Гусев (24:39).

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