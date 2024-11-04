«Динамо» Москва — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ по буллитам проиграло «Торпедо» (4:5 Б). Решающий бросок на счету форварда Артема Мисникова.

Команда Игоря Ларионова прервала 4-матчевую серию без побед.