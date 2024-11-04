«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в Москве

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Московское «Динамо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ по буллитам проиграло «Торпедо» (4:5 Б). Решающий бросок на счету форварда Артема Мисникова.

Нижегородцы сменили вратаря на серию буллитов — на лед вышел Иван Кульбаков.

В составе бело-голубых по 3 очка набрали нападающие Джордан Уил (2+1) и Никита Гусев (1+2).

Команда Игоря Ларионова прервала 4-матчевую серию без побед.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 Б (2:2, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Уил — 4 (Пакетт, Гусев), 0:17 — 1:0. Абрамов — 8 (бол., Войнов), 5:37 — 1:1. Свечников — 6 (мен.), 11:43 — 1:2. Рашевский — 4 (Комтуа), 12:10 — 2:2. Уил — 5 (бол., Менелл, Гусев), 37:10 — 3:2. Свечников — 7 (бол., Войнов, Абрамов), 44:46 — 3:3. Гусев — 8 (Уил), 46:28 — 4:3. Кагарлицкий — 5 (Бокун, Мисников), 48:42 — 4:4.

Победный буллит: Мисников.

Вратари: Моторыгин — Бочаров (Кульбаков, 65:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (12+7+9+5) — 34 (6+14+14+0).

Судьи: Бондарь, Пестов.

4 ноября. Москва. «ВТБ Арена».