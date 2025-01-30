Московское «Динамо» обыграло «Торпедо»
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
За бело-голубых шайбы забросили Джордан Уил (дубль), Седрик Пакетт и Никита Гусев, еще одну не засчитали после просмотра видеоповтора. У нижегородцев дубль на счету Сергея Гончарука.
«Динамо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 65 очков в 50 играх. «Торпедо» с 54 очками в 50 матчах — на 8-й строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Гончарук — 12 — 0:1. Пакетт — 15 (Рашевский, Комтуа), 17:41 — 1:1. Уил — 11 (бол., Гусев, Чернов), 26:27 — 2:1. Гончарук — 13 (мен., Белевич), 32:41 — 2:2. Уил — 12 (Сикьюра), 40:20 — 3:2. Гусев — 17 (бол., Уил, Пыленков), 53:58 — 4:2.
Вратари: Подъяпольский — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (5+11+8) — 33 (9+14+10).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
30 января. Москва. «ВТБ Арена». 8705 зрителей.
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|49
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|49
|22
|27
|48
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|31
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|15
|36
|43
|10
|Лада
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|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
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|50
|11
|39
|28
|30.01
|19:00
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Нефтехимик – Динамо Мн
|1 : 5
|30.01
|19:00
|
Витязь – Трактор
|0 : 2
|30.01
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|6 : 1
|30.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|3 : 4 Б
|30.01
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 2