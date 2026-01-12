«Торпедо» в овертайме обыграло «Динамо» в Москве

«Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей два гола забил Егор Виноградов, который перевел игру в овертайм и отличился в дополнительное время. 2 (1+1) очка набрал Егор Соколов. У хозяев две шайбы забросил Даниил Пыленков, еще один гол забил Павел Кудрявцев.

«Динамо» набрало 55 очков и занимает 4-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» набрало 54 очка и располагается на 6-й строчке.

В следующем матче бело-голубые примут «Спартак» 14 января. Нижегородцы сыграют дома с «Локомотивом» в этот же день.