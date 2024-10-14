«Динамо» Москва — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Спартак» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Хет-трик оформил Седрик Пакетт, еще по голу забили Никита Гусев и Максим Джиошвили, ассистентский хет-трик у Джордана Уила и Бреннана Менелла. При этом четыре шайбы «Динамо» забросило в большинстве, три из них — после удалений Павла Порядина. После второго периода в воротах красно-белых вместо Дмитрия Николаева появился Патрик Рибар