18 ноября, 23:19

«Динамо» Москва — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» на выезде победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

С 33 очками «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (31 очко) идет шестым на «Западе».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 26 10 16 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Спартак 27 14 13 31
7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь

