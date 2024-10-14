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Сегодня, 21:56

Московское «Динамо» разгромило «Спартак», Пакетт оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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14 октября. Московское «Динамо» обыграло «Спартак» (5:0).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Спартак» со счетом 5:0.

Хет-трик оформил Седрик Пакетт, еще по голу забили Никита Гусев и Максим Джиошвили, ассистентский хет-трик у Джордана Уила и Бреннана Менелла. При этом четыре шайбы «Динамо» забросило в большинстве, три из них — после удалений Павла Порядина. После второго периода в воротах красно-белых вместо Дмитрия Николаева появился Патрик Рибар.

«Динамо» с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Спартак» с 20 очками — на второй строчке.

В следующем матче бело-голубые 19 октября на выезде сыграют с «Торпедо», красно-белые 17 октября в Омске встретятся с «Авангардом».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Пакетт — 5 (Уил, Ожиганов), 3:48 — 1:0. Пакетт — 6 (бол., Уил, Менелл), 27:02 — 2:0. Гусев — 5 (бол., Уил, Менелл), 27:54 — 3:0. Джиошвили — 2 (бол., Комтуа, Пыленков), 38:24 — 4:0. Пакетт — 7 (бол., Кудрявцев, Менелл), 58:32 — 5:0.

Вратари: Моторыгин — Николаев (Рибар, 40:00).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 34 (7+16+11) — 29 (14+9+6).

Судьи: Белов, Сидоренко.

14 октября. Москва. «ВТБ Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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7 Витязь 15 8 7 16
8 Северсталь 15 8 7 16
9 Динамо Мн 13 7 6 15
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