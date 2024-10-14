Московское «Динамо» разгромило «Спартак», Пакетт оформил хет-трик
Московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Спартак» со счетом 5:0.
Хет-трик оформил Седрик Пакетт, еще по голу забили Никита Гусев и Максим Джиошвили, ассистентский хет-трик у Джордана Уила и Бреннана Менелла. При этом четыре шайбы «Динамо» забросило в большинстве, три из них — после удалений Павла Порядина. После второго периода в воротах красно-белых вместо Дмитрия Николаева появился Патрик Рибар.
«Динамо» с 17 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Спартак» с 20 очками — на второй строчке.
В следующем матче бело-голубые 19 октября на выезде сыграют с «Торпедо», красно-белые 17 октября в Омске встретятся с «Авангардом».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Пакетт — 5 (Уил, Ожиганов), 3:48 — 1:0. Пакетт — 6 (бол., Уил, Менелл), 27:02 — 2:0. Гусев — 5 (бол., Уил, Менелл), 27:54 — 3:0. Джиошвили — 2 (бол., Комтуа, Пыленков), 38:24 — 4:0. Пакетт — 7 (бол., Кудрявцев, Менелл), 58:32 — 5:0.
Вратари: Моторыгин — Николаев (Рибар, 40:00).
Штраф: 8 — 16.
Броски: 34 (7+16+11) — 29 (14+9+6).
Судьи: Белов, Сидоренко.
14 октября. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|7
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|14.10
|17:00
|
Трактор – Авангард
|1 : 3
|14.10
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|0 : 5
|14.10
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|5 : 0
|14.10
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|2 : 1