Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе красно-белых отметились Никита Чибриков и Вадим Фаттахов.
За «Динамо» забросили Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Андрей Миронов и Егор Зайцев.
«Спартак» располагается на 9-м месте в турнирной таблице «Запада» с 64 очками за 68 игр.
«Динамо» занимает 5-ю строчку с 87 очками за 68 матчей.
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«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Ефремов — 3 (Новиков), 2:37 — 1:0. Скоренов — 9 (бол., Буруянов), 15:19 — 2:0. Миронов — 9 (Лилья, Кодола), 20:36 — 3:0. Н. Чибриков — 1, 39:48 — 3:1. Фаттахов — 1, 42:29 — 3:2. Е.А. Зайцев — 1 (Рашевский, Кодола), 49:16 — 4:2.
Вратари: Коновалов — Рибар (59:37).
Штраф: 27 — 27.
Броски: 33 (12+9+12) — 36 (5+16+15).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
26 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 8734 зрителя.
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