Хет-трик Уила и четыре очка Гусева принесли московскому «Динамо» победу над «Сочи»

Московское «Динамо» дома победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1. Игра прошла на «ВТБ Арене».

У московской команды Джордан Уил оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Также 4 (0+4) очка в игре набрал Никита Гусев. Голы еще забили Эрик О'Делл и Седрик Пакетт.

За сочинцев отличился Джесси Грэм.

«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место «Запада». «Сочи» находится на последней, 11-й строчке с 34 баллами в 50 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Уил — 17 (бол., О`Делл), 5:22 — 1:0. Грэм — 5 (Криштоф), 14:50 — 1:1. О`Делл — 21 (бол., Уил, Гусев), 26:59 — 2:1. Пакетт — 14 (Гусев), 31:30 — 3:1. Уил — 18 (бол., Ожиганов, Гусев), 39:20 — 4:1. Уил — 19 (бол., Гусев, Менелл), 44:07 — 5:1.

Вратари: Моторыгин (К.Л. Волков, 46:05) — Бердин.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 48 (15+16+17) — 19 (5+5+9).

Судьи: Лазарев, Шувалов.

9 января. Москва. «ВТБ Арена».