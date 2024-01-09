Хет-трик Уила и четыре очка Гусева принесли московскому «Динамо» победу над «Сочи»
Московское «Динамо» дома победило «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1. Игра прошла на «ВТБ Арене».
У московской команды Джордан Уил оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Также 4 (0+4) очка в игре набрал Никита Гусев. Голы еще забили Эрик О'Делл и Седрик Пакетт.
За сочинцев отличился Джесси Грэм.
«Динамо» набрало 68 очков в 49 матчах и поднялось на второе место «Запада». «Сочи» находится на последней, 11-й строчке с 34 баллами в 50 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Голы: Уил — 17 (бол., О`Делл), 5:22 — 1:0. Грэм — 5 (Криштоф), 14:50 — 1:1. О`Делл — 21 (бол., Уил, Гусев), 26:59 — 2:1. Пакетт — 14 (Гусев), 31:30 — 3:1. Уил — 18 (бол., Ожиганов, Гусев), 39:20 — 4:1. Уил — 19 (бол., Гусев, Менелл), 44:07 — 5:1.
Вратари: Моторыгин (К.Л. Волков, 46:05) — Бердин.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 48 (15+16+17) — 19 (5+5+9).
Судьи: Лазарев, Шувалов.
9 января. Москва. «ВТБ Арена».
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