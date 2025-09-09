Московское «Динамо» по буллитам проиграло «Сочи»

Московское «Динамо» дома проиграло «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

У хозяев шайбы забросили Даниил Пыленков и Кирилл Адамчук. У гостей по 2 очка набрали Сергей Попов (1+1) и Артур Тянулин (0+2).

«Динамо» потерпело 2 поражения на старте регулярного чемпионата — 1 очко. «Сочи» набрал 2 очка.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Пыленков — 1 (бол.), 21:35 — 1:0. Адамчук — 2 (Уил, Сергеев), 39:42 — 2:0. Попов — 2 (Гуськов, Тянулин), 42:07 — 2:1. Хафизов — 1 (бол., Попов, Тянулин), 56:02 — 2:2.

Победный буллит: Хафизов.

Вратари: Моторыгин — Хомченко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 40 (11+17+10+2) — 28 (10+5+11+2).

Судьи: Кочетов, Лазарев.

9 сентября. Москва. «ВТБ Арена».