«Динамо» Москва — СКА: видеообзор матча КХЛ

1 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» сыграло со СКА в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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