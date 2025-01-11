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Сегодня, 20:51

«Динамо» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» победило СКА в домашнем матче FONBET КХЛ — 5:4.

«Динамо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 44 матчах. СКА — на6-й строчке с 54 баллами в 43 играх.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
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16.01
11.01 14:30
Металлург Мг – Трактор
 5 : 3
11.01 17:00
Торпедо – Адмирал
 1 : 6
11.01 17:00
Динамо М – СКА
 5 : 4
11.01 17:00
Ак Барс – Барыс
 5 : 4 ОТ
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