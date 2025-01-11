«Динамо» — СКА: видеообзор матча КХЛ

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Московское «Динамо» победило СКА в домашнем матче FONBET КХЛ — 5:4.

«Динамо» занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 44 матчах. СКА — на6-й строчке с 54 баллами в 43 играх.