«Динамо» Москва — СКА: видеообзор матча КХЛ

8 ноября московское «Динамо» приняло СКА в FONBET чемпионате КХЛ. Матч на «ВТБ Арене» закончился победой гостей со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

8 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Динамо М СКА

КХЛ-2025/26: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей