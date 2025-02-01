СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме и одержал четвертую победу подряд
СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
В середине первого периода хозяева вели со счетом 2:0 благодаря голам Максима Джиошвили и Никиты Гусева. После этого гости забили три шайбы: отличились Валентин Зыков, Александр Никишин и Андрей Педан. За 25 секунд до конца третьего периода Никита Гусев отличился вновь и перевел игру в овертайм.
Победную шайбу в овертайме забил защитник и капитан СКА Александр Никишин.
СКА одержал четвертую победу подряд, команда из Санкт-Петербурга занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 65 очками в 51 матче. «Динамо» идет на второй строчке с 66 очками в 51 игре.
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Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.
Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).
Судьи: Беляев, Бирин.
1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.
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Динамо М – СКА
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