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Сегодня, 19:35

СКА обыграл московское «Динамо» в овертайме и одержал четвертую победу подряд

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Николай Поляков и Владислав Подъяпольский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

СКА на выезде обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

В середине первого периода хозяева вели со счетом 2:0 благодаря голам Максима Джиошвили и Никиты Гусева. После этого гости забили три шайбы: отличились Валентин Зыков, Александр Никишин и Андрей Педан. За 25 секунд до конца третьего периода Никита Гусев отличился вновь и перевел игру в овертайм.

Победную шайбу в овертайме забил защитник и капитан СКА Александр Никишин.

СКА одержал четвертую победу подряд, команда из Санкт-Петербурга занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 65 очками в 51 матче. «Динамо» идет на второй строчке с 66 очками в 51 игре.

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Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джиошвили — 10 (Сикьюра, Пыленков), 7:29 — 1:0. Гусев — 18, 12:45 — 2:0. Зыков — 12 (Зайцев, Педан), 16:13 — 2:1. Никишин — 12 (бол., Григоренко, И. Демидов), 31:53 — 2:2. Педан — 1 (Никишин, Григоренко), 36:58 — 2:3. Гусев — 19 (Пыленков, Пакетт), 59:35 — 3:3. Никишин — 13 (И. Демидов, Акользин), 63:16 — 3:4.

Вратари: Подъяпольский (57:33 — 59:35) — Плешков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (13+5+13+2) — 29 (4+14+6+5).

Судьи: Беляев, Бирин.

1 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 9033 зрителя.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
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ЦСКА – Торпедо
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