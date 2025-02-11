Московское «Динамо» обыграло СКА в четвертый раз в сезоне

Московское «Динамо» дома победило СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев шайбы забросили Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артем Чернов. У гостей отметился Илья Карпухин.

«Динамо» обыграло СКА в четырех матчах из пяти в этом сезоне.

Бело-голубые набрали 70 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. СКА с 67 очками — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Буруянов — 6 (Ожиганов, Кудашов), 2:58 — 1:0. Пакетт — 16 (Гусев), 21:08 — 2:0. Чернов — 4 (бол., Пакетт, Уил), 26:22 — 3:0. Карпухин — 6 (Бардаков, И. Демидов), 46:13 — 3:1.

Вратари: Моторыгин — Мойсевич (Заврагин, 26:22, 53:32 — 55:40, 58:37).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (13+11+2) — 28 (8+8+12).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

11 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 8978 зрителей.