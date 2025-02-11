Московское «Динамо» обыграло СКА в четвертый раз в сезоне
Московское «Динамо» дома победило СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев шайбы забросили Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артем Чернов. У гостей отметился Илья Карпухин.
«Динамо» обыграло СКА в четырех матчах из пяти в этом сезоне.
Бело-голубые набрали 70 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. СКА с 67 очками — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Буруянов — 6 (Ожиганов, Кудашов), 2:58 — 1:0. Пакетт — 16 (Гусев), 21:08 — 2:0. Чернов — 4 (бол., Пакетт, Уил), 26:22 — 3:0. Карпухин — 6 (Бардаков, И. Демидов), 46:13 — 3:1.
Вратари: Моторыгин — Мойсевич (Заврагин, 26:22, 53:32 — 55:40, 58:37).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (13+11+2) — 28 (8+8+12).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
11 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 8978 зрителей.
|Восточная конференция
|И
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|Металлург Мг
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|19
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|47
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|Автомобилист
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|Салават Юлаев
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|36
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|34
|71
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|30
|38
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|9
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|68
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|42
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|Западная конференция
|И
|В
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|Локомотив
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|46
|22
|98
|2
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|68
|38
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|37
|31
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|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3