Сегодня, 22 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором московское «Динамо» на своем льду примет СКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Московский клуб уверено обыграл соперника со счетом 4:1 в первом матче, однако во второй встрече СКА взял вверх, забросив всего одну шайбу — 1:0.

Главный бомбардир «Динамо» в этом плей-офф — защитник Андрей Сергеев, набравший 8 (4+4) баллов в 7 встречах. У СКА 6 (3+3) очков на счету Эмиля Галимов.

Следить за матчем «Динамо» Москва — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Динамо» Москва — СКА