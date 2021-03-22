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«Динамо» Москва — СКА, Кубок Гагарина: где смотреть матч и во сколько начало

17:30
Московское «Динамо» на своем льду примет СКА. Фото ХК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» на своем льду примет СКА. Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 22 марта, состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором московское «Динамо» на своем льду примет СКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. Московский клуб уверено обыграл соперника со счетом 4:1 в первом матче, однако во второй встрече СКА взял вверх, забросив всего одну шайбу — 1:0.

Главный бомбардир «Динамо» в этом плей-офф — защитник Андрей Сергеев, набравший 8 (4+4) баллов в 7 встречах. У СКА 6 (3+3) очков на счету Эмиля Галимов.

Следить за матчем «Динамо» Москва — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Динамо» Москва — СКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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